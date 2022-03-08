بوتين: العملية في أوكرانيا سينجزها فقط جنودنا المحترفون

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.

جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسي لأقارب الجنود الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ضمن خطابه عن اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".

وأضاف، "أود أن أؤكد أن الجنود في الخدمة الإلزامية لا يشاركون ولن يشاركوا في الأعمال القتالية. ولن يكون هناك استدعاء إضافي لجنود الاحتياط".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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