وزير خارجية أوكرانيا يعلن عقد اجتماع مع لافروف في تركيا الخميس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في تركيا بعد غد الخميس.

وقال كوليبا في إفادة صحفية أمس الاثنين "من المقرر (لقاء مع لافروف) في العاشر من الشهر، إذا وصل أنطاليا، سأطير وأجلس وأتحدث".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم التخطيط لعقد اجتماع بين وزيري خارجية الاتحاد الروسي وأوكرانيا سيرغي لافروف وديمتري كوليبا بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي.

وجرت أمس الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني في بيلاروسيا من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان نشر على قناتها في "تليغرام: "الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا انتهت".

وأضاف البيان: "جرت المناقشة خلف أبواب مغلقة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، خلال الاجتماع، أخذ الطرفان استراحة واحدة".

وقال مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي : "يأمل الجانب الروسي أن تبدأ الممرات الإنسانية العمل غدًا، وقد أكد الجانب الأوكراني على ذلك".

وقال ميدينسكي إن "روسيا تأمل في التوقيع على بروتوكول على الأقل في المحادثات مع أوكرانيا، لكن لم يتم التوقيع على شيء".

وأكد رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، وأحد أعضاء الوفد، ليونيد سلوتسكي، على أن "المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستستمر بسرعة، لكن موسكو لا تمني نفسها بوهم أنه في المرة القادمة ستتحقق نتيجة".

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