"جمهورية لوغانسك الشعبية" تعلن استعادة كامل "أراضيها" تقريبا من القوات الأوكرانية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية لوغانسك الشعبية، التي أعلنت إنفصالها عن أوكرانيا واعترفت بها روسي، استعادة كامل أراضي الجمهورية تقريبا من القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان "اعتبارًا من مساء يوم 7 مارس، تم تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية تقريبا. وتم تحرير مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية من الشمال إلى الشمال الشرقي على خط "سفاتوفو"- "ستاروبيلسك" -"نوفوأيدار" -"شيروكي" من قبل القوات المسلحة الروسية. قامت قوات الموالية لجمهورية لوغانسك الشعبية باستعادة 73 منطقة سكنية تابعة لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وأضافت الوزارة أنه تم اليوم الاثنين تحرير قرى فويفودوفكا وكودرياشوفكا وبوردوفكا وفورونوفو وميتيلكينو وأوسكولونوفكا.

وتابعت الوزارة "العديد من المدن لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية: روبيزني وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك وزولوتي وبوباسنايا وفصل القرى والبلدات المجاورة، في الأراضي المحررة من الجمهورية، تواصل عدة عصابات قومية متفرقة في النشاط – وهي فلول التشكيلات المسلحة التي طردت من المناطق المحررة والمناطق المحصنة. العمل مستمر لتحديدها والقضاء عليها".

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