أردوغان لبوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفادت قناة "إن.تي.في" التركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية استخدام الروبل الروسي في المعاملات التجارية بين البلدين.

وبحسب القناة، فإن أردوغان أكد لبوتين، خلال محادثة هاتفية جرت أمس الأحد، إمكانية استخدام الروبل والروسي والدولار واليورو واليوان الصيني والذهب في التعاملات التجارية بين موسكو وأنقرة.

ولفتت القناة إلى أن الرئيس الروسي أبلغ أردوغان، بأنه سيعطي التعليمات بشأن توجه 30 سفينة محملة بالقمح وزيت عباد الشمس إلى تركيا.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.

في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.

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