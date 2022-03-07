بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا، بعد ساعات من وصول الأخير، حيث بدأت الجولة الثالثة للمفاوضات بين الوفدين.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الوفد الاوكراني وصل إلى مكان إجراء المحادثات مع الوفد الروسي في بيلاروسيا على متن مروحية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ومساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، عن جهوزية الوفد الروسي للمفاوضات وأنه ينتظر الوفد الأوكراني في القاعة المخصصة.

وقال ميدينسكي إن روسيا تأسف لعدم تشغيل أي من الممرات الإنسانية في أوكرانيا بكامل طاقتها، لذلك سيحاول مرة أخرى في اليوم مناقشة عمل الممرات الإنسانية مع الوفد الأوكراني.

وأضاف أن عددا من القادة الأوكرانيين ليسوا خاضعين لنظام كييف.

ووصف ميدينسكي تصرفات القوميين الأوكرانيين بمنع إجلاء المدنيين بأنها جريمة حرب.

وكان الوفد الروسي قد وصل قبل ذلك إلى مكان انعقاد المفاوضات في مينسك من أجل إتمام الجلسة الثالثة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

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