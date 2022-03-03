روسيا: لا تخلطوا بيننا وبين الولايات المتحدة.. نحن لا نرغب بالضغط على "الزر النووي" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا ترغب في الوصول إلى سيناريو "الضغط على الزر النووي" في العلاقات مع الدول الغربية تحت أي ظرف.

وفي مقابلة مع إذاعة W Radio الكولومبية، مساء أمس، وردا على سؤال حول الأسباب التي يمكن أن تدفع بلادها إلى استخدام السلاح النووي، قالت: "نحن ننطلق من أن هذا السيناريو المروع لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف كان".

وأضافت زاخاروفا "يبدو أنكم تخلطون بيننا وبين الولايات المتحدة، فلم تتحدث روسيا الاتحادية عن ذلك قط".

وكانت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، (روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا وفرنسا) أصدرت في وقت سابق أمس بيانا حول منع "الحرب النووية"، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى في العالم.

وجاءت هذه التطمينات بعد أن تصاعدت التحذيرت الدولية من التلويح بحرب نووية، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وضع قوات الردع النووية في حالة تأهب، وسط توتر غير مسبوق مع الغرب، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

يذكر أن روسيا تمتلك 6 آلاف و255 قنبلة نووية. في حين تملك الولايات المتحدة الأميركية 5 آلاف و550 قنبلة نووية.

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