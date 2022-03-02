انسحاب عشرات الدبلوماسيين خلال كلمة لافروف بمجلس حقوق الإنسان.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداولت وسائل إعلام ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانسحاب عشرات الدبلوماسيين، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، أثناء كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وكان لافروف يخاطب المجلس عن بعد بعدما ألغى حضوره في وقت سابق بسبب منع دول أوروبية مسار رحلته، حسبما قالت البعثة الروسية في جنيف أول من أمس الإثنين.

تداولت وسائل إعلام مقطع لانسحاب عشرات الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا أثناء كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HQT5Q9oUir — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2022

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