«الفضاء الأوروبية» تدرس إمكانية استخدام صواريخها وروسيا تسخر: من أين لكم الصواريخ؟

المصدر: وكالات

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تدرس إمكانية الاعتماد على صواريخها بدلا من صواريخ «سويوز» الروسية لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة «تدرس الوكالة إمكانية استخدام الصواريخ الأوربية لوضع أقمار صناعية في مدارات الأرض كان من المخطط إطلاقها باستخدام صواريخ سويوز الروسية».

وأضاف البيان «سندرس إمكانية تأمين خدمات الإطلاق الفضائي لكل حمولة أوروبية نعتبر مسؤولين عنها، وسنعتمد حاليا على الأنظمة التي تستعمل الآن، كما سنعتمد مستقبلا على صواريخ Vega C و Ariane 6».

وسارع مدير عام مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية، دميتري روغوزين إلى السخرية من القرار، قائلا في في تدوينته على قناة «تليغرام»: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية بعد إلغاء إطلاق صواريخ «سويوز» الروسية أنها قادرة على إطلاق أقمارها الصناعية بصواريخها قيد التصنيع. لكن من أين ستأتي تلك الصواريخ"؟

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