أوكرانيا تحذر من «حيلة» يتبعها الجيش الروسي

المصدر: موقع الامارات اليوم

حذر الجيش الأوكراني من «حيلة»، قال إن الجيش الروسي يطبقها في عملياته العسكرية المستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ الخميس.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على «فيسبوك»: «يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له». بحسب «سكاي نيوز عربية»

وأضاف: «لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف».

وتابع المسؤول العسكري الأوكراني: «هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام، وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار».

واختتم زالوجني: «تمثل مثل هذه الأعمال التي يقوم بها العدو انتهاكا آخر لقواعد القانون الدولي الإنساني».

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على حسابها في «تويتر»، صورة قالت إنها لمركبة روسية ترفع علم أوكرانيا عليها بغرض التمويه.



وكانت أوكرانيا تحدثت عن تعثرات وخسائر للجيش الروسي على أراضيها، مشيرة إلى أنه فقد الآلاف من جنوده بين قتيل ومصاب.

ومنذ بدأت القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، نجحت قوات الأخيرة حتى الآن في الدفاع عن كييف وصد الهجمات الروسية عليها.

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