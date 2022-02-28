روسيا تعلن السيطرة على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا

المصدر: موسكو - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تحرس وتسيطر بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قوله في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "سيطر العسكريون الروس على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية. يحرس العسكريون الروس بشكل كامل المناطق المحيطة بمحظة زابوروجيا النووية ويسيطرون عليها".

وأضاف أن عمال المحطة يواصلون عملهم في المنشأة، كما يشرفون على الوضع المشع فيها، متابعا أن "الخلفية المشعة طبيعية" في المحطة.

ووضعت القوات المسلحة الروسية في اليوم الأول من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيطرتها على محطة تشيرنوبول النووية الأوكرانية. وقال كوناشينكوف حينها إن الجانب الروسي وأفراد الكتيبة المنفصلة لحراسة المحطة اتفقوا على القيام المشترك بحراسة وحدات المحطة لضمان أن "وحدات القوميين الأوكرانيين أو المنظمات الأخرى لن تتمكن من استخدام الوضع القائم في أوكرانيا لتنظيم استفزاز نووي".

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