تحذير من قيام الاستخبارات بتجنيد رعايا اوكرانين داخل روسيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن أعدادا متزايدة من المواطنين الأوكرانيين يبلغون عن محاولات من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتجنيد الرعايا الأوكرانيين في روسيا.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي في العاصمة موسكو أن هذه المحاولات تحاول استخدام الأوكرانيين في عمليات تجسس وتخريب داخل روسيا.

ودعا الأمن الفدرالي الروسي إلى الإبلاغ عن الاتصالات بالأشخاص الذين يمكن أن تستخدمهم الاستخبارات الأوكرانية للقيام بأنشطة ضد أمن روسيا.

ونقلت" RT " عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي قوله : «نلفت الانتباه إلى أن نقل المعلومات أو جمعها، بناء على تعليمات من الاستخبارات الأجنبية أو أشخاص يعملون لمصلحتها، لاستخدامها ضد أمن الاتحاد الروسي يشكل جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي لروسيا (التجسس)، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.. ويعفى الشخص في الوقت نفسه من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجريمة المحددة، إذا أخطر طواعية السلطات وفي الوقت المناسب، أو ساهم بطريقة أخرى في منع المزيد من الإضرار بمصالح الاتحاد الروسي».

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