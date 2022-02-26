الحلفاء الغربيين يرسلون أسلحة وصواريخ إلى أوكرانيا.. وتبرعات تشمل رشاشات وبنادق قنص

المصدر: كييف - أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا، متحدثا بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا. التحالف ضد الحرب فاعل".

وقبل هذا الإعلان بوقت قصير، دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي: "أنا هنا. لن نسلم السلاح وسندافع عن بلادنا"، في رسالة فيديو نشرت صباحا على فيسبوك.

ودعا أيضا إلى عدم تصديق "المعلومات الكاذبة" المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال "سلاحنا هو الحقيقة. هذه أرضنا. هذه بلادنا. أطفالنا. سندافع عن كل هذا".

وبثت هذه الرسالة في وقت تخوض القوات الأوكرانية معارك في العاصمة لصد الجيش الروسي. وأفاد الجيش أن معارك عنيفة لا تزال تتواصل قبل الظهر في كييف.

كذلك أفاد الجيش الأوكراني عن معارك "عنيفة" على مسافة 30 كيلومترا إلى جنوب غرب كييف حيث قال إن الروس "يحاولون إنزال مظليين".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في رسالة إلى البرلمان أن "هولندا تلقت من أوكرانيا أخيرا طلبات إضافية لمعدات عسكرية"مشيرة إلى أن البلاد "ستزود أوكرانيا 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الرسالة أن "التسليم المقرر للمعدات العسكرية كان وما زال يهدف إلى الدفاع عن النفس الأوكراني ضد الهجوم المسلح الذي تشنه روسيا".

وأوضحت الوزارة أنها "شحنت بعض المعدات الموعودة السبت" وهي تشمل بنادق قنص وخوذا مضيفة أنه "سيتم شحن المعدات الأخرى في أسرع وقت ممكن، لكن هولندا، على غرار دول أخرى، تواجه تحديات لوجستية".

كذلك، أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية السبت أن تشيكيا ستتبرع برشاشات وبنادق أوتوماتيكية وقنص ومسدسات وذخيرة بقيمة 7,6 ملايين يورو لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة يانا تشيرنوكوفا على تويتر: "وافقت الحكومة السبت على تقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا".

وأضافت: "وزارة الدفاع ستهتم أيضا بعملية نقلها إلى المكان الذي حدده الجانب الأوكراني. مساعدتنا لم تنته بعد".

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