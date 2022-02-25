أمريكا ترد على موسكو بطرد مستشار السفير الروسي في واشنطن

المصدر: وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن أمريكا قررت طرد مستشار السفير الروسي بواشنطن من البلاد.

وأضاف المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار جاء ردا على طرد روسيا لنائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان من موسكو مؤخرا. وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفارة الروسية بهذا القرار.

وأوضح أن طرد الدبلوماسي الروسي أستند على مبدأ "المعاملة بالمثل". وأشار إلى أن "واشنطن تدرك أهمية وجود البعثات الدبلوماسية لتسهيل الاتصال بين حكومتي البلدين، ولكن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد".



يذكر أنه في 17 فبراير الجاري ، أمرت موسكو غورمان بمغادرة البلاد ردا على طرد واشنطن لدبوماسي في السفارة الروسية.

وبدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو ليست السبب في عملية تقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية المستمرة.

كما أشار أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى واشنطن، في وقت سابق، إلى أن "الاضطهاد ضد الدبلوماسيين الروس مستمر" في الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بحق الرد.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، سلمت واشنطن موسكو قائمة بأسماء موظفي البعثات الدبلوماسية التي يجب أن يغادروا البلاد، وكان من المفترض أن يغادر 27 منهم الولايات المتحدة بحلول 30 يناير، و28 آخرين بحلول نهاية يونيو 2022.

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