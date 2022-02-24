شاهد لحظة استسلام بعد القطع العسكرية الاوكرانية للجيش الروسي "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وزارة الدفاع الروسية وكالة "سبوتنيك" أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران للجيش الأوكراني معطلة بأسلحة عالية الدقة، وأن الجيش الروسي لا ينفذ ضربات على المدن الأوكرانية.

عطلت الضربات الروسية 74 من مرافق البنية التحتية العسكرية البرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارا للقوات الجوية و 3 مراكز قيادة وقاعدة بحرية و 18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الجوي "اس-300" و "بو-ام11" ، وأسقطت طائرة هليكوبتر قتالية و 4 طائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار".

أعلنت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أن الجيش الأوكراني يسلم أسلحته طواعية، والبعض ينضم إلبهم، وأن حرس الحدود الأوكراني تركوا جميع الوحدات على الحدود الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

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