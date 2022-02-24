جنود أوكرانيين يطلبون ممرات آمنة للخروج من المعركة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، جنودا أوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن جنودا سلموا أنفسهم للجيش الروسي.

وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، إن "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تقدمت بعمق 7 كيلومترات في اتجاه منطقة فولنوفاخا".

وأضاف كوناشنيكوف أنه "خلال الأعمال القتالية، استسلم 14 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية ".

وأشار إلى أنه "بعد توقيعهم على تعهد بعدم المقاومة المسلحة، سيتم الإفراج عنهم جميعًا وعودتهم لعائلاتهم". وأفاد كوناشينكوف بأن "الجنود الأوكرانيين يحاولون تجنب الاشتباكات القتالية والاتفاق على ممرات للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة".

وأصدر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تعليمات خاصة لجميع قادة الوحدات بمعاملة الجنود الأوكرانيين باحترام.

كما أعلن الجيش الروسي أنه تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1"، بالإضافة إلى إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".

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