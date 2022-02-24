المصدر: عمان - د ب أ

أكدت المملكة الأردنية أنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر هناك، مشددة على أهمية استمرار المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية في بذل أقصى الجهود لضبط النفس وخفض حدة التصعيد، وتسوية النزاع بالطرق السلمية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات في هذه الفترة الحرجة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، نقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، عن مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، قوله خلال مشاركته بأعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث "الوضع في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا"، التي عقدت في وقت متأخر من مساء يوم أمس، إن الأردن يؤكد على أهمية لعب منظمة الأمم المتحدة والأطراف ذات العلاقة دورا إيجابيا وفعالا للوصول إلى ذلك الهدف.

وشدد السفير الحمود في كلمة المملكة على مواقف الأردن الثابتة إزاء ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار.الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا



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