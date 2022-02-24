روسيا للبريطانيين: ساعدتم أوكرانيا بما يكفي "فاستريحوا الآن !"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على بيان السلطات البريطانية حول مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن النفس، إلى أنها "ساعدت" فيما مضى.

وعلى حسابها في موقع "تلغرام" كتبت زاخاروفا تقول: "وزارة الخارجية البريطانية: أوكرانيا ليست عضوا في الناتو، لكن نحن سوف نساعدها في الدفاع عن النفس. أنتم ساعدتموها. استريحوا".

وكان جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا ليست دولة عضوا في الناتو، لكن المساعدة ستقدم لها للدفاع عن النفس، مضيفا أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء لتحديد شكل المساعدة، وزاد بقوله إنه في حال ما تعرضت دولة عضو في الناتو، فإن رد الفعل سيكون فوريا وسيظهر الناتو تضامنه. حسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح الخميس أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، مشيرا في خطاب تلفزيوني للروس إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية، مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة، وشددت في الوقت نفسه على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وبعد حوالي ساعتين، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حرس الحدود الأوكراني "لا يبدون أي مقاومة"، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تعطيلها، كما جرى تعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية، نافية نبأ رددته وسائل الإعلام الأجنبية بشأن طائرة روسية زعم أنها أسقطت فوق أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news