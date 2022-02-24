ارتفاع عدد قتلى الجيش الأوكراني وخسائر مؤكدة

المصدر: أ ف ب

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الأوكراني جراء الغزو الروسي إلى ثلاثة الخميس، كما أفاد حرس الحدود الأوكراني، مع تكبده خسائر مؤكدة على طول الحدود الجنوبية مع شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين عام 2014.

وأوضح حرس الحدود أن القوات المسلحة الروسية كانت تحاول غزو أوكرانيا من اتجاهات عدة مستخدمة أنظمة صواريخ ومروحيات لمهاجمة المواقع الأوكرانية في الجنوب.

كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية في وقت سابق، مقتل سبعة عسكريين في الغارات الجوية التي شنتها روسيا خلال الساعات الماضية.

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