تنديد غربي واسع بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ماكرون

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدّة قرار روسيا بشن حرب على أوكرانيا" وطالب بوقف العمليات الروسية "فورا"

اجتماع أزمة

سيترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع أزمة صباح الخميس لاتخاذ قرار حول "الرد" على "الهجمات المروعة" الروسية على أوكرانيا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال ناطق باسم جونسون "سيترأس رئيس الوزراء اجتماع أزمة عند الساعة 07,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) للبحث في طريقة الرد على الهجمات المروعة على أوكرانيا هذا الصباح".

الاتحاد الأوروبي

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس بهجوم روسيا على أوكرانيا وتعهدا "محاسبة" موسكو.

وكتبا في تغريدة "ندين بشدة هجوم روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا. في هذه الساعات العصيبة القاتمة نتضامن مع أوكرانيا ونسائها ورجالها واطفالها الأبرياء في وجه هذا الهجوم غير المبرر" متعهدين "محاسبة الكرملين" بعدما باشرت روسيا عملية عسكرية في اوكرانيا خلال الليل.

الناتو

يعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا طارئا، صباح الخميس، في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، على ما أعلن ناطق باسم الناتو.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي دان "هجوم موسكو المتهوّر وغير المبرر" مؤتمرا صحافيا قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) كما أوضح المصدر نفسه.

الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بأن "العالم سيحاسب روسيا" على هجومها في اوكرانيا محذرا من انه سيتسبب ب"بخسائر بشرية كارثية".

وسيلقي بايدن كلمة الخميس حول "العواقب" التي ستتكبدها روسيا بسبب ما وصفه بأنه "هجوم غير مبرر" على ما جاء في بيان بعد اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

ويعقد بايدن الخميس اجتماعا مع نظرائه في مجموعة السبع عند الساعة 14,00 ت غ.

وكان بايدن أعلن الأربعاء فرض عقوبات على خط انانيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وكانت المانيا اعلنت تجميد هذا المشروع.

بريطانيا

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس "الأحداث المروعة في أوكرانيا" قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر".

وغرّد على تويتر "سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم" مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ألمانيا

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها "انتهاك فاضح" للقانون الدولي متحدثا عن "يوم قاتم" لأوروبا جمعاء.

وأضاف في بيان "تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها".

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

وأكد شولتس "إنه يوم فظيع لأوكرانيا" و"قاتم" لأوروبا برمتها.

وحض موسكو على وقف عمليتها العسكرية "فورا".

فرنسا

استنكر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير مساء الأربعاء "ازدراء" روسيا للأمم المتحدة بعد إعلان فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

جاء إعلان الرئيس الروسي بينما كان مجلس الأمن الدولي مجتمعا للبحث في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

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