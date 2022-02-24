الرئيس الأوكراني لمواطنيه: "لقد تحدثت مع بايدن ! نحن أقوياء وسننتصر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعلنت أوكرانيا فجر اليوم فرض الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة، وذلك بعد قليل من إعلان الرئيس الروسي بدء الحملة العسكرية على البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت مبكر من صباح اليوم إنه تحدث إلى (الرئيس الاميركي جو) بايدن، "حسب رويترز"، مضيفا "روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حرس حدودنا".و أكد أن روسيا تهاجم المنشآت العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني مخاطبا مواطنيه "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر"، وتابع "ابقوا في منازلكم قدر الإمكان".

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