سفير أوكرانيا بالأمم المتحدة لنظيره الروسي: "مجرمو الحرب يذهبون إلى الجحيم مباشرة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال سفير أوكرانيا بالأمم المتحدة لنظيره الروسي إن "مجرمي الحرب سيذهبون إلى الجحيم مباشرة".

فيما رد سفير روسيا في الأمم المتحدة حسب "رويترز" بالقول أن "موسكو لم تبدأ عدوانا على الشعب الأوكراني وإنما على الطغمة الحاكمة في كييف".

ومن جهته ندد سفير فرنسا بالأمم المتحدة بروسيا لاختيارها الحرب ونادى بضرورة تحميلها المسؤولية في مجلس الأمن. وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس صباح اليوم لبحث الأزمة.

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