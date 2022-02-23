عبدالله بن زايد ولافروف يبحثان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية والمستجدات الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية.

كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على قوة ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وقيادتي البلدين والحرص على تعزيز آفاق التعاون الإماراتي الروسي في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

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