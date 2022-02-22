وزير بريطاني: الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ

المصدر: لندن - رويترز

قال أحد كبار الوزراء البريطانيين اليوم الثلاثاء إن الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ بالفعل، لذا ستفرض بريطانيا عقوبات على روسيا، بينما يرأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا طارئا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلالهما أمس الاثنين، مما يسرع من أزمة يخشى الغرب أن تسفر عن حرب كبرى.

ورأى شاهد من رويترز دبابات ومعدات عسكرية تتحرك في مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون، بعد أن اعترف بوتين رسميا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين وأمر بنشر القوات الروسية "لحفظ السلام" في المنطقة. وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد لشبكة (سكاي نيوز) "يمكنك أن تتوصل إلى أن غزو أوكرانيا قد بدأ... لقد قرر الرئيس الروسي مهاجمة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضاف "سنقوم بفرض عقوبات كما قلنا دائما".

وهددت بريطانيا بقطع وصول الشركات الروسية إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، لمنعها من جمع رؤوس أموال لها في لندن، وفضح ما يسميه جونسون "الدمية الروسية" لملكية الشركات والعقارات.

ولم تحدد بريطانيا بعد من سيخضع لتلك العقوبات، لكنها تعهدت بأنه لن يكون هناك مكان لتختبئ فيه الأقلية الروسية الحاكمة. وقال جونسون أن العقوبات قد تستهدف البنوك الروسية.

وقال جاويد إن العقوبات ستعلن في بيان سيلقيه جونسون أمام البرلمان.

وأضاف جاويد "أنا متأكد أننا سنستهدف بهذه العقوبات بقدر الإمكان المسؤولين عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي".

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