القذافي يظهر في صورة حديثة ومحيّرةٍ.. جالساً على ركبتيه في الصحراء !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي وهو جاثٍ على قدميه في الصحراء، في أحدث ظهور له حتى الآن، وتناقلها ناشطون ليبيون على مواقع التواصل معلقين عليها بتساؤلات كثيرة حول مكانها ومغزاها والظرف الذي رافق التقاطها، فيما أكدت مصادر لـ"العربية.نت" صحتها، موضحة أنها تعود لأكثر من أسبوع.

وكان القذافي المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا قد أصدر بيانا نهاية يناير الماضي، تضمن مبادرة سياسية لحل ما وصفه "بالانسداد السياسي في البلاد".

وأشار البيان حينها إلى أن تلك المبادرة "تهدف للخروج من الوضع الذي أوصلتنا له خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصورة أضرت بالبلاد وشعبها، وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية".

واختفى سيف الإسلام القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا ودفعت مفوضية الانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا، التي تعذر إجراؤها بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وتوترات سياسية بين المعسكرات المتنافسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news