رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس ألمانيا بإعادة انتخابه

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير.

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