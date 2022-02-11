تظاهرة نادرة في جنوب سورية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية

المصدر: بيروت - أ ف ب

تجمّع مئات الأشخاص الجمعة في مدينة السويداء في جنوب سورية للمطالبة بالديموقراطية وبتحسين الأوضاع المعيشية في تظاهرة نادرة الحدوث في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولليوم الخامس على التوالي احتشد أكثر من 300 شخص في السويداء بعدما شطبت السلطات من طريق الخطأ 600 ألف أسرة مسجّلة في برنامج للإعانات الحكومية، وفق المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سورية.

وفي تسجيل فيديو لمنصة "السويداء 24" الإعلامية المحلية يقول شاب بالزي التقليدي الدرزي "انطلقنا لنوحد السوريين وليس لنفرق بينهم، نريد دولة مدنية عادلة ديموقراطية".

وفي الفيديو يقول رجل دين درزي مسنّ "غلاء فاحش لا قدرة لنا على العيش، ولا نحصل على حقوقنا لا غاز ولا مازوت"، مضيفا "نريد ان نعيش في وطن يصون كرامتنا وحقوقنا".

واعتبارا من مطلع فبراير شطبت السلطات أعدادا كبيرة من السوريين الذين كانوا يستفيدون من برامج إعانات للأغذية والوقود، مما أثار استياء السكان في توقيت يرزح فيه نحو 90 بالمئة منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقال نور رضوان لمنصة "السويداء 24" إن المشاركين في التحرّك "بغالبيتهم يتظاهرون للمرة الأولى في حياتهم، والسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وقطع الدعم".

وكانت محافظة السويداء قد شهدت في العام 2020 تظاهرات مماثلة وإنما على نطاق أضيق.

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