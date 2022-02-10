فيديو نادر للملكين فيصل وفهد يؤديان القسم كوزراء بأول مجلس في تاريخ السعودية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثّق مقطع فيديو نادر، أول مجلس وزراء في تاريخ المملكة العربية السعودية، وقيام عدد من الوزراء بتأدية القسم أمام الملك سعود، منهم الملكين فيصل وفهد.

ونشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، هذا المقطع النادر، والذي يُظهر عددًا من الوزراء خلال تأديتهم القسم، منهم الملك فيصل، والملك فهد، والأمير سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن عبدالعزيز.

وأدى الوزراء القسم والذي جاء نصه: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ومليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

فيديو نادر وتاريخي لأول #مجلس_الوزراء في تاريخ #المملكة..



أمام الملك سعود رحمه الله الوزراء يؤدون القسم، وكان من بين الذين أدوا القسم في ذلك المجلس، الملك فيصل و #الملك_فهد بالإضافة إلى الأمير سلطان والأمير مشعل رحمهم الله جميعا. pic.twitter.com/PM8CrNWZpr — فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) February 9, 2022

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