قرار ملكي سعودي عاجل بحق زوجة إعلامي لبناني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا عاجلا بشأن زوجة أحد الإعلاميين اللبنانيين.

وكان الإعلامي اللبناني المهتم بالشأن الخليجي، طارق أبو زينب، قد أرسل نداء استغاثة من لبنان إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان في المملكة.

وبعد رسالة الإعلامي اللبناني، أصدر الملك سلمان قرارا بالموافقة على نقل زوجته إلى المستشفى التخصصي بالرياض، والعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل توفير العلاج لها.

وعبر أبو زينب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي عهده محمد بن سلمان على هذا الموقف.



وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نداء استغاثة من لبنان ويد كريمة أجابته من الرياض عاصمة مملكة الإنسانية، فشكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقتكم الكريمة لعلاج زوجتي من مرض السرطان سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم".

وتابع: "الحمد لله.. كم صنعت هذه الموافقة فينا من أمل وحياة".

وأثار موقف الملك السعودي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في المملكة، حيث قام السعوديون بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها بين أهلها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news