رحلة 4 صيادين كويتيين إلى العراق كادت تودي بحياتهم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجا صيادون كويتيون، من انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في صحراء راوة بمحافظة الأنبار غرب العراق، أسفر عن مقتل 4 عراقيين، هم 3 جنود من الجيش ومدني.

وقالت«الراي» الكويتية أن «الصيادين عددهم أربعة وأنهم كانوا في رحلة صيد بحماية خاصة من الجيش العراقي»، مشيرة إلى أنهم «قصدوا صحراء راوة في الأنبار التي تعد بعض مناطقها غير آمنة نسبياً»، كونها مازالت تعاني من العبوات الناسفة المزروعة منذ أيام الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي قبل سنوات.

وأكدت المصادر أن «العبوة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من الساتر الأمني المحيط بقضاء راوة، واصطدمت بها السيارة الأولى التي كانت تقل الجنود ومعهم موظف طبي، ما أدى إلى مقتلهم، فيما لم يصب أي من الكويتيين الذين كانوا في السيارة الثانية بأذى»، موضحة أن «الحادث نجم عن انفجار العبوة ولم يكن هجوماً».

وأكد مصدر أمني لموقع «السومرية نيوز» أن «المنطقة التي حصل فيها الانفجار موجود فيها مخلفات حربية، ولم يتم فحصها قبل الذهاب إليها». كما نقلت «روسيا اليوم» ووكالة «الأناضول» معلومات عن مصادر أمنية، رجحت أن العبوة زرعها في الغالب مسلحو تنظيم «داعش»

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