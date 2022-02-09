كولومبيا.. انهيارات أرضية تقتل 11 شخصا وتصيب 35 آخرين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب سوء الأحوال الجوية في كولومبيا في حدوث انهيار أرضي بإحدى المناطق الجبلية ما نجم عنه خسائر بشرية.

ذكرت ذلك وكالة «رويترز»، أن وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا أعلنت مقتل 11 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي.

ولفتت الوكالة إلى أن 35 آخرين أصيبوا بعدما تسبب انهيار أرضي في دفن عدة منازل في وسط البلاد اليوم.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع بالقرب من مدينة بيريرا، نتيجة هطول أمطار غزيرة في إقليم يشتهر بزراعة البن.

وتسبب الحادث في إخلاء عشرات المنازل المجاورة بعد أن فاض نهر أوتون.

يذكر أن كولومبيا تشهد انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أراضيها الجبلية ما يتسبب في وقوع ضحايا بشرية بسبب المنازل العشوائية التي تقام بتلك المناطق المعرضة للانهيارات.



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