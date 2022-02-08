رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بمكتبه اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي.

وبحث رئيس أركان القوات المسلحة والمسؤول العسكري الأمريكي خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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