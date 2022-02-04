مقتل رجل أسود على يد الشرطة مجدداً في مينيابوليس

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بثت سلطات مينيابوليس الخميس مقطع فيديو يُظهر مقتل رجل أسود في اليوم السابق على يد الشرطة في المدينة التي توفي فيها جورج فلويد عام 2020، وذلك بعد أن طلبت عائلته منها كشف ملابسات الواقعة.

وافادت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية بأن أمير لوك، الأميركي من أصل إفريقي البالغ من العمر 22 عامًا ، قُتل عندما اقتحم فريق تدخل شرطة مينيابوليس شقة في هذه المدينة الشمالية قبيل الساعة السابعة صباحًا.

ويظهر مقطع فيديو نُشر مساء الخميس رجال الشرطة وهم يفتحون باب المسكن بمفتاح، ويدخلون ويعلنون عن وجودهم قبل التحرك نحو غرفة المعيشة حيث يرقد رجل على أريكة تحت ملاءات. وعندما نهض الرجل حاملا سلاحا في يده، فتح شرطي النار.

وقالت السلطات في بيان الأربعاء، إنه "بعد نحو تسع ثوانٍ من دخولهم، صادف عناصر الشرطة رجلاً يحمل مسدسًا موجهًا باتجاههم".

وتابع البيان "أُطلقت أعيرة نارية وأصيب الرجل البالغ" مضيفا أ

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