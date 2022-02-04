الرزاز الذي نصح شعبه بعدم الهجرة يترك "قتيبة" في الاردن ويهاجر إلى "هارفرد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعاد ناشطون اردنيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اطلاق وسم "#هاجر_يا_قتيبة" بعد اعلان جامعة هارفارد تعيين رئيس الوزراء السابق د.عمر الرزاز محاضرا غير متفرغ للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية للشرق الأوسط.

وقال موقع "سرايا" أن الناشطين تساءلوا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان جامعة هارفرد قبولها للرزاز محاضرا غير متفرغ، عن نصيحة الرزاز في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لشاب أردني كان يتذمر من سوء الأوضاع بأن لا يهاجر بقوله " يا قتيبة نعم شيل الهجرة من راسك". وذلك في دعوة ضمنية للشعب الأردني في ذلك الوقت للتفاؤل إبان تسلم الرزاز رئاسة الحكومة الأردنية.

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