«الصحة المصرية»: 99% من المتوفين جراء «كورونا» من غير المطعمين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الحكومة المصرية منحت للمواطنين 63 مليون جرعة من اللقاح الواقي من كورونا.

وأوضح أنه جرى تطعيم 43% من الفئات المستهدفة، وهو ما ساهم في التخفيف من حدة أعراض الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة.

وشدد على أن اللقاحات آمنة وفعالة، وأن 99% من المتوفين بفيروس كورونا في مصر لم يتم تطعيمهم. بحسب صحيفة «الوطن».

وجدد المسؤول المصري دعوته للمواطنين لتلقي اللقاح للحد من تفشي العدوى والسيطرة على الفيروس.

وأكد توافر جميع اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين في جميع مراكز التطعيم في جميع محافظات الجمهورية.

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