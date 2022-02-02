ظهور أول ونادر لزوجة زعيم كوريا الشمالية ​​ولعمته بعد إعدام زوجها.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قالت وكالة "رويترز" إن زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وعمته المؤثرة ظهرتا بشكل علني، اليوم الأربعاء، أثناء حضورهما عرضًا فنيًا في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ، احتفالاً بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.

كان هذا أول ظهور في وسائل الإعلام الرسمية لري سول جو زوجة زعيم كوريا الشمالية منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إذ تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وري حضرا عرضا فنيا في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونجيانج للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وكانت قد شوهدت آخر مرة علنا في التاسع من سبتمبر أيلول عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.

وقالت الوكالة "عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدوية "مرحى"، مضيفة أن الزوجين صعدا المسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.

كانت ري في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالبا ما كانت ترافق كيم في الفعاليات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم جونج إيل الذي كان نادرا ما يشاهَد علنا مع أي من زوجاته.

وكانت قد اختفت عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر وهي تحضر حفلا موسيقيا في فبراير الماضي، مما أثار تكهنات بشأن صحتها وحمل محتمل.

وقالت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية المشرعين إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19، لكنها "تلعب بشكل جيد مع أطفالها".

وتعتقد وكالة التجسس أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.

حظيت ري باهتمام دولي لأنها غالبًا ما رافقت كيم في المناسبات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، في استراحة شديدة من والده، كيم جونغ إيل، الذي نادرًا ما شوهد علنًا مع أي من زوجاته.

لم تؤكد كوريا الشمالية أي تفشي لفيروس كورونا، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيودًا صارمة بما في ذلك قيود السفر.

كما أظهر المقطع التلفزيوني عمة كيم والمسؤولة الكبيرة السابقة في حزب العمال الحاكم، كيم كيونغ هوي، التي ظهرت لأول مرة منذ يناير 2020، شوهدت جالسة بجانب ري.

كانت كيم كيونغ هوي شخصية رئيسية في السنوات الأولى للزعيم الشاب في السلطة، لكنها اختفت من وسائل الإعلام بعد أن أمر بإعدام زوجها القوي، جانغ سونغ ثيك، بتهمة الخيانة في عام 2013، قبل أن تعود بشكل مفاجئ بعد ست سنوات.

وقالت دائرة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في عام 2017 إنها كانت تتعالج من مرض غير معروف خارج بيونغ يانغ.

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