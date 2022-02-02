الكويت تكافح المخدرات بـ 3 مكاتب خارجية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة عن خطط كويتية لمكافحة انتشار آفة المخدرات، قبل وصولها إلى داخل الكويت، وأفادت صحيفة " القبس" عن اتجاه لتدشين 3 مكاتب خارجية لمكافحة المخدرات في دول مثل العراق، وإيران، وتركيا، لمتابعة قضية المخدرات من مصادرها، لا سيما في ظل استهداف الكويت بهذه السموم المخدرة.

واشارت الصحيفة الى ان هذه الخطوة ستساهم كثيراً في وأد الخطر في عقر داره وتحقيق مستوى افضل بالتواصل مع هذه الدول لقطع دابر تجار ومهربي المخدرات وتبادل الأسماء والتحريات اللازمة، تحقيقا لمبدأ التعاون والتكاتف لدرء هذا الخطر المحدق الذي بدأ يستنزف الشباب.

ولفتت المصادر الى ان التنسيق مع المكاتب الخارجية التابعة لمكافحة المخدرات والانتربول الدولي واجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون نجح في إحباط العديد من محاولات التهريب من مصادرها، مشيرةً إلى استمرار الإدارة في هذا النهج للقضاء على هذه الآفة التي تدمر المجتمع وتستهدف الشباب.

واوضحت المصادر أن الكويت ستلاحق من يهربون المواد المخدرة دولياً ومحلياً في اطار اتفاقيات مشتركة، وذلك من خلال التنسيق مع الانتربول الدولي لضبطهم ومن ثم محاكمتهم باعتبارهم يهدمون بتجارتهم شباب الوطن، لافتة إلى ان هذا الإجراء سيتزامن مع رفع دعاوى قضائية على هؤلاء المهربين حتى إن كانوا خارج البلاد، بحيث إذا ما ضبطوا من قبل الانتربول يسلم المهرب لو كان كويتياً إلى البلاد، وإن كان غير كويتي يحاكم في بلده بالتنسيق مع القضاء الكويتي.

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