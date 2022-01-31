الكويت تبدأ تطعيم الأطفال من سن الخامسة بـ «فايزر» .. جرعتان بينهما 21 يوماً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة في الكويت البدء بتقديم لقاح «كوفيد 19» للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً، اعتباراً من الأسبوع الجاري، وكشفت مصادر صحية لصحيفة «الراي» أن هذه الفئة يتجاوز عددها الـ400 ألف طفل ما بين مواطن ومقيم، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون عبر جرعتين، وفقاً لتوصيات المنظمات العالمية في ما يخص حجم الجرعة المصرح بها، والمدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين والمقدرة بنحو 21 يوماً.

وأوضحت المصادر أن «الجرعة لا تُعطى على أساس وزن الطفل، بل هي جرعة متساوية»، مجددة الدعوة لأولياء الأمور إلى المبادرة لتسجيل وتطعيم أبنائهم، بالنظر لما أثبتته الدارسات من توفير مستويات حماية فعالة ضد مخاطر وتداعيات مرض «كوفيد 19».

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