هذا هو منفذ الهجوم على مطار بغداد الدولي ! .. صورة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت مصادر أمنية عراقية عن اعتقال الأمن العراقي لمنفذ الهجوم على مطار بغداد الدولي قبل أيام.

وقالت المصادر لقناة "العربية" إن المنفذ يدعى أكرم القيسي وينتمي إلى ميليشيات مسلحة.

يذكر أن الهجوم على المطار تسبب بأضرار مادية في مدرجٍ وطائرتين مدنيتين فارغتين كانتا متوقفتين على أرض المطار.

وقالت المصادر أن "أكرم القيسي المتورط بهجوم المطار عنصر ميليشياوي خبأ السيارة المستخدمة.. ولا معلومات بعد عن اسم الميليشيا".

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