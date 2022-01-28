الصين.. علماء ووهان يحذرون من فيروس "نيوكوفيد"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حذر علماء من مدينة ووهان الصينية، من نوع جديد من فيروس كورونا الجديد اسمه نيوكوفيد NeoCov، نشأ في جنوب افريقيا. وأكدوا أن معدل الوفيات وانتقاله مرتفع، وفقًا لتقرير وكالة سبوتنيك الروسية.

وفقًا للتقرير، فإن خطورة فيروس نيوكوفيد تكمن في ارتباطه بفيروس ميرس الذي تفشى في الشرق الأوسط في عامي 2012 و 2015 وهو ذو طبيعة مشابهة لفيروس سارس SARS-CoV-2.

ويؤكد التقرير تطور فيروس نيوكوفيد في مجموعة خفافيش بجنوب إفريقيا. ووفقًا للباحثين من جامعة ووهان ومعهد الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم ، فإن طفرة واحدة فقط هي كل ما يتطلبه الفيروس كي يصيب البشر.

وتقول التقارير، أن تركيب فيروس نيوكوفيد يشكل خطرًا لأنه يصيب الخلايا البشرية بشكل مختلف عن إصابات كوفيد الحالي، بحيث ان الأجسام المضادة الناجمة عن إصابة سابقة أو عن لقاحات كوفيد الحالية لن تستطيع تحصين الجسم البشري ضده.

ووفقًا للباحثين الصينيين ، يسبب فيروس نيوكوف معدل وفيات أعلى حيث يؤدي لوفاة واحد من كل ثلاثة مصابين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news