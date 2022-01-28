سؤال على الفيسبوك: "هل يجوز للمسلمين تهنئة أتباع الديانات الأخرى".. يكلف صاحبه 7 سنوات سجن !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة في أوزبكستان بسجن مدون معروف بانتقاده للحكومة سبع سنوات ونصف، بسبب مشاركته منشورا على "فيسبوك" وفق ما أفاد محاميه الخميس.

وقال المحامي سيرغي مايوروف لوكالة "فرانس برس" إن محكمة في العاصمة طشقند دانت الأربعاء موكله المدون فضيل هوجا عارف هوجاييف بتهمة "إنتاج أو تخزين أو توزيع أو عرض مواد تهدد السلامة والنظام العامين".

وأضاف مايوروف أن اهتمام المحكمة تركز على منشور شاركه هوغاييف على "فيسبوك" يطرح تساؤلا حول ما إذا كان من اللائق للمسلمين تهنئة أتباع الديانات الأخرى في الأعياد غير الإسلامية.

وأكد المحامي أن "هذه كانت الجريمة الوحيدة التي حوكم هوغاييف بها"، مضيفا أن خبراء الدولة قالوا إن "المنشور أظهر أنه ينشر الأصولية الدينية".

وقال مايوروف إن كاتب المنشور مستخدم آخر على "فيسبوك" قام بعد ذلك بحذف النسخة الأصلية، لافتا إلى أن "المحققين لم يبذلوا أي جهد للاتصال بالمدون الأصلي".

ويتهم ناشطون السلطات الأوزبكية بإحكام سيطرتها على الشؤون الدينية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة ويشكل المسلمون أكثر من 90 بالمائة منهم.

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