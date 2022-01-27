أحداث وصور.. فقد 39 شخصاً بعد انقلاب قاربهم قبالة فلوريدا

المصدر: فلوريدا ■ رويترز

أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث قبالة ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي، أول من أمس، بحثاً عن 39 شخصاً، أفاد أحد الناجين بأنهم كانوا معه على متن قارب انقلب في حادث وصفه خفر السواحل الأميركي بأنه محاولة مشتبه فيها لتهريب بشر.

وقال خفر السواحل في بيان على «تويتر» إن الناجي الوحيد، الذي تم العثور عليه متشبثاً بالقارب المقلوب أبلغ السلطات بأنه غادر جزر بيميني التابعة لجزر الباهاما، على بعد نحو 80 كيلومتراً شرق ميامي، على متن قارب بصحبة 39 شخصاً مساء السبت.

وأفاد خفر السواحل نقلاً عما قاله الشخص الناجي، بأن القارب انقلب في ظروف طقس قاسية على بعد نحو 72.4 كيلومتراً شرق خليج فورت بيرس، قبالة ساحل فلوريدا المطل على المحيط الأطلسي في منتصف المسافة بين ميامي وكيب كانافيرال، ولم يكن أحد يرتدي سترة النجاة.

وعثر شخص على الرجل الناجي جالساً على القارب بعد انقلابه صباح الثلاثاء لينقذه قبل أن يُبلغ بالحادث قوات خفر السواحل التي أرسلت زوارق وطائرات لتفتيش المنطقة.

وقالت قوات خفر السواحل في البيان «هذه محاولة مشتبه فيها لتهريب بشر». وقال خوسيه هرنانديز المتحدث باسم خفر السواحل إن جنسية من كانوا على متن القارب لم يتم تحديدها بعد.

وأضاف هرنانديز أنه في محاولة أخرى لعبور المهاجرين، تم إنقاذ 32 شخصاً بعد انقلاب قارب يوم الجمعة الماضي غرب بيميني، التي أصبحت نقطة عبور متكررة للمهربين عبر البحر.

ووقوع حوادث انقلاب قوارب أو اعتراضها وهي مكتظة بالبشر ليس بالأمر العارض في المياه الواقعة قبالة فلوريدا. وكثير من هؤلاء يأتون من هايتي أو كوبا ويسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.

وفي مايو 2021، لقي 12 مهاجراً كوبياً مصرعهم، وتم إنقاذ ثمانية آخرين، بعد أن انقلب قاربهم قبالة كي ويست في ولاية فلوريدا. ووفقاً لقوات خفر السواحل، تم التقاط ما لا يقل عن 557 مهاجراً كوبياً من البحر منذ بداية السنة المالية الجارية في أكتوبر، بالإضافة إلى ما يقرب من 7400 كوبي تم اعتراض قواربهم خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الأسبوع الماضي، تمت إعادة 90 شخصاً إلى جمهورية الدومينيكان، التي تتشارك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، بعد إنقاذ واعتراض ثلاث رحلات غير قانونية عبر ممر مونا البحري بالقرب من بويرتوريكو.

• الناجي الوحيد الذي تم العثور عليه متشبثاً بالقارب المقلوب، أبلغ السلطات بأنه غادر جزر بيميني التابعة لجزر الباهاما، على بعد نحو 80 كيلومتراً شرق ميامي، على متن قارب بصحبة 39 شخصاً مساء السبت.

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