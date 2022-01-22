الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في لاهور

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان ثلاثة أشخاص قد قتلوا وجرح 22 آخرون الخميس في انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة في مدينة لاهور ، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية".

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