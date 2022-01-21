محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك ليسوتو أدان خلاله الهجوم الإرهابي على المنشآت المدنية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة أدان خلاله الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن ضحايا ومصابين مدنيين.

وقال ملك ليسوتو إن الاعتداء الذي استهدف مواقع مدنية يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأعرب ملك ليسوتو عن تعازيه إلى أسر ضحايا الاعتداء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للمشاعر النبيلة التي عبر عنها الملك ليتسي الثالث تجاه دولة الإمارات متمنيا دوام الأمن والاستقرار لبلاده وشعبه الصديق.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من الحسن واتارا، رئيس جمهورية ساحل العاج الصديقة عبر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تعرضت له منشآت مدنية في دولة الإمارات من اعتداءات إرهابية من قبل ميليشيات الحوثي مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية وقواعد القانون الدولي.

وأكد رئيس جمهورية ساحل العاج تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في مواجهة هذه الاعتداءات والتهديدات التي تمثلها ميليشيات الحوثي على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وقدم الحسن واتارا تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا الاعتداءات الإرهابية، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ولدولة الإمارات وشعبها دوام الاستقرار والأمن والتقدم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيس ساحل العاج على مواقفه ومشاعره الطيبة وما أبداه من دعم للإمارات وتضامن معها ..داعياً الله تعالى أن يحفظ جمهورية ساحل العاج الصديقة وشعبها من كل مكروه .. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمعها بدولة الإمارات في مختلف المجالات.

من جهته استنكر جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات مؤخراً .. وعبر عن رفض بلاده لهذه الممارسات المشينة وأي مساس بأمن الإمارات وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس أنغولا اليوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. أكد خلاله دعم بلاده لدولة الإمارات في كل ما تقوم به من إجراءات دفاعاً عن أمنها.

كما قدم رئيس جمهورية أنغولا تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ضحايا اعتداءات الحوثي الإرهابية .. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وللإمارات وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.

من جانبه قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره وتقديره للرئيس الأنغولي على مواقفه وتقديره لمشاعره الطيبة تجاه الإمارات وشعبها، وتمنى لجمهورية أنغولا الصديقة كل خير وسلام وتقدم.

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