مصر تتصدر التصنيف الإقليمي.. قائمة "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم

المصدر: متابعات - سمير سعيد

حلت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على رأس قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2022، فيما تصدرت دولة عربية الترتيب الإقليمي لدول الشرق الأوسط.

ويستخدم التصنيف أكثر من 50 عاملاً لتحديد موقع 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.

والدرجة المثالية هي 0.000 وكلما كان الدرجة التي تمنح للدولة أصغر كلما كان دليلا على قوة هذه الدولة، مع العلم أن القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، فيما لاتزال الصين في المرتبة الثانية التي كانت تحتلها روسيا من قبل، بعد أن كرست الصين جهودها على "تطوير قدرات الحرب البحرية والجوية والبرية"، معتمدة على موارد "محلية بشكل أساسي".

ويقول التقرير إنه إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه، ستصبح "الخصم العسكري العالمي الرئيسي" للولايات المتحدة.

وفيما يلقي ترتيب الدول الـ10 الأولى:

الولايات المتحدة: 0.0453 درجة روسيا: 0.0501 درجة الصين: 0.0511 درجة الهند: 0.0979 درجة اليابان: 0.1195 درجة كوريا الجنوبية: 0.1261 درجة فرنسا: 0.1283 درجة المملكة المتحدة: 0.1382 درجة باكستان: 0.1572 درجة البرازيل: 0.1695 درجة

وترتيب دول الشرق الأوسط:

مصر وجاءت الـ12 عالميا بواقع 0.1869 درجة تركيا وجاءت في التريب الـ13 عالميا بـ0.1961 درجة إيران وجاءت في التريب الـ14 عالميا بـ0.2104 درجة إسرائيل في التريب الـ18 عالميا بـ0.2621 درجة السعودية في الترتيب الـ20 عالميا بـ0.2966 درجة العراق في المركز الـ34 عالميا بـ0.5597 درجة الإمارات في المركز الـ36 عالميا بـ0.5859 درجة سوريا في المركز الـ47 عالميا بـ0.6953 درجة الكويت في المركز الـ71 عالميا بـ1.2988 درجة الأردن في المركز الـ75 عالميا بـ1.3989 درجة قطر في الترتيب الـ77 عالميا بـ1.4429 درجة سلطنة عمان وجاءت في المركز الـ78 عالميا بـ1.4453 درجة اليمن في المركز الـ80 عالميا بـ1.4754 درجة البحرين في المركز الـ98 عالميا بواقع 2.3269 درجة لبنان في الترتيب الـ114 عالميا بـ2.8681 درجة

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