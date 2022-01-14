تونس.. تظاهرة في ذكرى سقوط بن علي.. والشرطة تفرق المحتجين

المصدر: تونس - أ ف ب

تظاهر مئات الأشخاص الجمعة في تونس العاصمة في ذكرى الثورة التي أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث عبر المحتجون عن معارضتهم للرئيس قيس سعيّد، متحدّين قرار منع التجمعات لمكافحة عودة انتشار وباء كوفيد-19.

وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة الشعارات حيث ارتفع عدد المحتجين ليناهز الألف قبل أن يتفرقوا إلى مجموعات صغيرة.

وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ومنعت المحتجين من الوصول إليه، وفقا لمراسلي فرانس برس.

وتمكن بعض المحتجين من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع والضرب واستخدام خراطيم الماء واعتقلت عشرات منهم.

كما اقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

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