أوامر ملكية جديدة في السعودية.. إعفاء وتعيينات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدر، أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدداً من الأوامر الملكية السعودية، تشمل تعيينات وإقالات طالت بعض المناصب المهمة في مراكز الدولة.

وتضمن قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، إعفاء محمد بن فيصل أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة، وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

كما أمر بتعيين محمد بن فيصل أبوساق مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وأحمد بن عبدالعزيز قطان مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.

وأصدر قرارا يُفيد بتعيين منير بن محمود الدسوقي رئيسا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برتبة وزير، وصالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية برتبة وزير، وعبدالله بن فهد العويس نائبا لرئيس أمن الدولة برتبة وزير.

ووفق الأوامر الملكية، فقد أمر بتعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

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