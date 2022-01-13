"ضعوا الكمامة رجاء".. بايدن: كوفيد هو عدو الولايات المتحدة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن السلطات الصحية في الولايات المتحدة، تمكنت من تطعيم أكثر من 210 مليون أميركي ضد فيروس كورونا، داعيا الأميركيين إلى الالتزام بارتداء الكمامات لمحاربة "عدو الولايات المتحدة".

وخلال كلمته ألقاها حول جهود إدارته في مواجهة كورونا، كشف بايدن أن القوى العسكرية ستشارك في مواجهة انتشار متحور أوميكرون، وقال: "سنوفر كمامات جيدة لجميع الأميركيين" ثم تابع "ضعوا الكمامة رجاء".

وناشد في السياق وسائل الإعلام عدم نشر أخبار مضللة حول الوباء، مشيرا إلى أن "كوفيد-19 هو عدو للولايات المتحدة، ويجب أن نعمل معا للقضاء عليه".

وأكد الرئيس الأميركي أن "هناك تحسنا في عدد الفحوصات اليومية"، موضحا أن عدد الفحوصات اليومية عند بداية ولايته الرئاسية لم يتعد 2 مليون فحص يوميا بينما سيصل هذا الشهر إلى 15 مليون فحص في اليوم حسب "الحرة".

وإذ كشف أن فصل الشتاء الحالي شهد عدد وفيات أقل من العام الماضي، شدد بايدن على ضرورة ارتداء الكمامة، وقال إنها تظل "الأداة الأفضل" للحد من انتشار العدوى.

وأشار بايدن إلى أن اللقاح كذلك يبقى أنجع السبل لمواجهة الوباء، مؤكدا أن نحو 80 مليون أميركي حصلوا على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، وأنه سيتم توفير نصف مليار فحص كورونا مجانا قابلة للشحن إلى بيوت الأميركيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news