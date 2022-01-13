عاجل: انفجار غامض يهز جنوب لبنان .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلامية لبنانية صباح اليوم بأن دوي انفجار سمع حوالي الساعة الثانية فجرا بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية جنوبي البلاد، لم تعرف أسبابه بعد.

وحسب موقع "روسيا اليوم" ذكرت إذاعة محلية أن سكان المنطقة شاهدوا نيرانا مندلعة في البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ"مسارعة عناصر من "حزب الله" الى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف من التوجه نحو مكان الحادث".

بالفيديو- دوّي انفجار بين بلدتي حومين الفوقا ورومينhttps://t.co/lYQqApKED2 pic.twitter.com/AoURMPzbi1 — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) January 13, 2022

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