البرلمان العراقي ينتخب محمد الحلبوسي رئيسا له

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي في الدورة الخامسة ، بعد حصوله على أغلبية الأصوات، حيث حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني ، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة، في عملية التصويت التي جرت اليوم.

ونال الحلبوسي تأييد 200 نائب من أصل 228 نائبا حضروا جلسة التصويت وأدلوا بأصواتهم في عملية الاقتراع السري.

وشاركت في عملية التصويت كل من كتلة التيار الصدري وكتلة تقدم برئاسة الحلبوسي وكتلة عزم برئاسة خميس الخنجر والكتل الكردية والمسيحية والمستقلون فيما غاب نواب الإطار التنسيقي الشيعي عن عملية الاقتراع السري.

وكان البرلمان العراقي قد استأنف جلسته لاختيار الرئيس بعد تأجيلها لفترة قصيرة، بعد ادعاء كل من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية، حيث حدثت مشادات عنيفة تعرض بعدها محمود المشهداني (73 عاما) وهو أكبر أعضاء البرلمان سنا لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى.

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