السعودية: زيارة قبر الرسول للرجال فقط

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تطبيق «اعتمرنا»، حيث تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وأكدت أنه في ما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.

وكشفت الوزارة، حسب صحيفة (عكاظ) السعودية، أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وبالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتم متابعة تطبيق اعتمرنا باستمرار للحجز حسب المتاح.

وأكدت أنه يشترط إصدار التصريح من تطبيق "اعتمرنا" وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة محصّن في تطبيق "توكلنا".

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